Юрий Каминский: Российские биатлонисты прежде всего проигрывают в скорости бега

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о своих задачах, отметив, что следует уделить огромное внимание физической подготовке.

– Ваша нынешняя должность в команде подразумевает в большей степени организационную работу, или тренерскую?

– Прежде всего, тренерскую. Определение методического направления. С другой стороны, поскольку главного тренера у нас нет, приходится организационную часть работы тоже брать на себя. А относительно методик, мне кажется вполне закономерным, что в биатлоне появляются лыжники.

На сегодняшний день функционалка, то есть бег на лыжах все-таки определяет результат: при достаточно неплохой стрельбе наши спортсмены сегодня прежде всего проигрывают в скорости бега. Наверное, поэтому я и оказался старшим тренером российской сборной, а не узким специалистом, который отвечает за функциональную подготовку, – цитирует Каминского RT.