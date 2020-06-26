Драчев и Майгуров – единственные кандидаты на должность президента СБР

Как сообщает ТАСС, Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, ранее стало известно о проведении Внеочередной отчетно-выборной конференции СБР, которая пройдет 11 июля. Ее созвали по инициативе большинства членов правления.

Добавим, что срок полномочий Драчева – до мая 2022 года. Его кандидатуру поддерживает Федерация биатлона Республики Карелия. Что касается Майгурова, то его кандидатуру выдвинула Федерация биатлона Московской области.