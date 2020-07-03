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03 июля 15:24
автор: Виктор Шарафудинов

Мужская сборная России начала сбор в Рыбинске

Теперь с командой работает новый старший тренер Юрий Каминский.

Мужская сборная России по биатлону в рамках подготовки к следующему сезону начала первый тренировочный сбор в Рыбинске Ярославской области.

ТАСС, ссылаясь на тренерский штаб национальной команды, сообщает, что биатлонисты основной и резервной сборных заехали в центр лыжного спорта «Демино» 2 июля, а сегодня были проведены первые тренировки.

Сбор в Рыбинске продлится до 22 июля. Напомним, что у мужской сборной России новый старший тренере – Юрий Каминский, ранее работавший с лыжниками.

Несколько лидеров сборной по уважительным причинам пропускают первый этап подготовки. В числе тех, кто приехал в Рыбинск, чемпион мира Антон Бабиков, призер чемпионата мира Никита Поршнев, неоднократный чемпион России Эдуард Латыпов.

При этом чемпион мира Александр Логинов и призер Олимпийских игр Евгений Гараничев пропустят сбор и будут готовиться по индивидуальным планам, поскольку еще не получили доступ к винтовкам, которые хранятся в Тюмени.

На самоподготовке также останутся Матвей Елисеев и Карим Халили.

источник: ТАСС
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