Мужская сборная России начала сбор в Рыбинске

Мужская сборная России по биатлону в рамках подготовки к следующему сезону начала первый тренировочный сбор в Рыбинске Ярославской области.

ТАСС, ссылаясь на тренерский штаб национальной команды, сообщает, что биатлонисты основной и резервной сборных заехали в центр лыжного спорта «Демино» 2 июля, а сегодня были проведены первые тренировки.

Сбор в Рыбинске продлится до 22 июля. Напомним, что у мужской сборной России новый старший тренере – Юрий Каминский, ранее работавший с лыжниками.

Несколько лидеров сборной по уважительным причинам пропускают первый этап подготовки. В числе тех, кто приехал в Рыбинск, чемпион мира Антон Бабиков, призер чемпионата мира Никита Поршнев, неоднократный чемпион России Эдуард Латыпов.

При этом чемпион мира Александр Логинов и призер Олимпийских игр Евгений Гараничев пропустят сбор и будут готовиться по индивидуальным планам, поскольку еще не получили доступ к винтовкам, которые хранятся в Тюмени.