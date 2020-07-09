Драчев может уйти в отставку после разговора с Володиным

По данным портала News.ru функционеру рекомендовали подать в отставку с занимаемого поста.

8 июля президент СБР обсуждал свое будущее с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, после чего 9 июля Драчев отменил пресс-конференцию, где он и его команда должны были сообщить отдельные факты о результатах проверки в СБР.

Пока Драчев не принял окончательного решения, но в случае отвода его кандидатуры единственным претендентом на пост главы российского биатлона станет Виктор Майгуров, кандидатуру которого поддерживает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.