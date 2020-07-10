Драчев объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента СБР

Владимир Драчев покинул должность президента СБР, а также снял свою кандидатуру с выборов, которые должны были пройти 11 июля.

«На сегодняшний день, после принятия поправок к Конституции Российской Федерации, стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами, которые необходимы в связи принятыми поправками. Граждане Российской Федерации поддержали предложенные поправки к основному закону страны, а поскольку мы представляем их интересы в Государственной Думе, то должны сейчас полностью сосредоточиться на работе. Таким образом, дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года.

Отрадно осознавать, что мною много было сделано на посту Президента Союза биатлонистов на благо развития нашего любимого зимнего Олимпийского вида спорта. Также выражаю готовность и в дальнейшем оказывать консультативную поддержку своему приемнику и его команде специалистов. Будем и дальше работать и поддерживать биатлон», – цитирует Драчева пресс-служба СБР.