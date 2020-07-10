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10 июля 10:46
автор: Артур Гичунцев

Олег Матыцин: Драчев делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов

Ранее он снял свою кандидатуру с выборов президента СБР.

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал уход Владимира Драчева с поста главы Союза биатлонистов России (СБР).

«Прежде всего, хочу поблагодарить Владимира Петровича за работу на посту президента Союза биатлонистов России. Несмотря на все трудности, возникавшие во время его двухлетнего руководства, Владимир Петрович стремился достичь положительных результатов в своей деятельности и в любых ситуациях делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов. Владимир Драчев принял решение сосредоточиться на работе в Государственной Думе, и я желаю ему больших успехов в этой деятельности. Уверен, его опыт и профессионализм будут востребованы в обществе и послужат интересам россиян.

Российской биатлонной семье сейчас необходимо объединить усилия для выхода из кризиса. Новому руководителю СБР предстоит разрешить все противоречия, сложившиеся в организации. Первоочередные задачи – развитие биатлона в регионах, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов российских спортсменов на международной арене, восстановление членства в IBU, а также грамотное управление СБР и взвешенная кадровая политика.

Российский биатлон – один из самых популярных и любимых в нашей стране видов спорта, надеюсь, что в скором времени он вернет себе лидирующие позиции в мире. Со своей стороны Министерство спорта открыто для сотрудничества и будет оказывать необходимую поддержку новому руководству СБР», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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