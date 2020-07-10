Александр Тихонов: Я предлагал кандидатуру Васильева. Майгуров и Ко – это сорняки

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов дал комментарий после новости о снятии Владимира Драчева с выборов президента СБР.

«Я предлагал кандидатуру Димы Васильева, который построил хороший комплекс, является двукратным олимпийским чемпионом, разумный человек, но он не нашел спонсоров. Вот нормального человека некому поддержать. А мошенника поддерживают мошенники! Это прям здорово.

Майгуров и Ко – это сорняки. В Советском Союзе их бы давно всех пересадили. Они нагло врут, занимая серьезные правительственные посты. Уже народ отворачивается. Биатлонный мир перестал всех (россиян) уважать от мало до велика», – цитирует Тихонова News.ru.