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10 июля 12:00
автор: Артур Гичунцев

Александр Тихонов: Я предлагал кандидатуру Васильева. Майгуров и Ко – это сорняки

Выборы новой главы организации состоятся 11 июля.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов дал комментарий после новости о снятии Владимира Драчева с выборов президента СБР.

«Я предлагал кандидатуру Димы Васильева, который построил хороший комплекс, является двукратным олимпийским чемпионом, разумный человек, но он не нашел спонсоров. Вот нормального человека некому поддержать. А мошенника поддерживают мошенники! Это прям здорово.

Майгуров и Ко – это сорняки. В Советском Союзе их бы давно всех пересадили. Они нагло врут, занимая серьезные правительственные посты. Уже народ отворачивается. Биатлонный мир перестал всех (россиян) уважать от мало до велика», – цитирует Тихонова News.ru.

источник: News.ru
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Александр Тихонов: Я предлагал кандидатуру Васильева. Майгуров и Ко – это сорняки
Выборы новой главы организации состоятся 11 июля.
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