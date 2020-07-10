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10 июля 14:46
автор: Юрий Волохов

Член Правления СБР: Понятия не имею, кто «посоветовал» Драчеву подать в отставку

Член Правления Союза биатлонистов России, глава Смоленской федерации биатлона Юрий Векшин высказал свое мнение об отставке Владимира Драчева с поста президента СБР

- Ожидали, что Драчев подаст в отставку накануне конференции?
- Для меня такое решение Драчева стало полной неожиданностью. Мы знали, как Владимир Петрович готовится к конференции, как он активно работает с регионами. И вдруг – сошел с дистанции.

- Вряд ли он сам принял такое решение без совета «старших товарищей». Как думаете, кто «посоветовал» Драчеву подать в отставку?
- Даже гадать не буду. Потому что не имею ни малейшего понятия.

- Как он работал с регионами? Во время пандемии ездить никуда нельзя было.
- Не знаю, ездил ли он лично. Но для этого и ездить не обязательно – есть телефон, всевозможные мессенджеры, электронная почта. Это нормальная практика – человек активно вел свою предвыборную кампанию.

источник: «Советский спорт»
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автор: Юрий Волохов
Член Правления СБР: Понятия не имею, кто «посоветовал» Драчеву подать в отставку
Член Правления Союза биатлонистов России, глава Смоленской федерации биатлона Юрий Векшин высказал свое мнение об отставке Владимира Драчева с поста президента СБР
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