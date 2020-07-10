Член Правления СБР: «Газпром» приостановил спонсорскую помощь, пока в СБР не будет порядка

- Драчева критиковали за то, что он плохо работал со спонсорами. Как сейчас уже без Драчева новое руководство собирается привлекать финансовые средства в СБР?

- На данный момент наш основной партнер «Газпром» приостановил все свои транши до того момента, пока в СБР не будет наведен порядок. Сейчас будет создан попечительский совет, который согласился возглавить министр строительства и ЖКХ Владимир Владимирович Якушев. Все знают его, как большого поклонника биатлона. Он поможет в поисках новых спонсоров. Знаю, что уже Виктор Майгуров кого-то подтянул.