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10 июля 14:49
автор: Юрий Волохов

Член Правления СБР: «Газпром» приостановил спонсорскую помощь, пока в СБР не будет порядка

Член Правления Союза биатлонистов России, глава Смоленской федерации биатлона Юрий Векшин - об отставке Владимира Драчева с поста президента СБР.

- Драчева критиковали за то, что он плохо работал со спонсорами. Как сейчас уже без Драчева новое руководство собирается привлекать финансовые средства в СБР?
- На данный момент наш основной партнер «Газпром» приостановил все свои транши до того момента, пока в СБР не будет наведен порядок. Сейчас будет создан попечительский совет, который согласился возглавить министр строительства и ЖКХ Владимир Владимирович Якушев. Все знают его, как большого поклонника биатлона. Он поможет в поисках новых спонсоров. Знаю, что уже Виктор Майгуров кого-то подтянул.

источник: «Советский спорт»
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Член Правления СБР: «Газпром» приостановил спонсорскую помощь, пока в СБР не будет порядка
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