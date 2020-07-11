Польховский будет рекомендован на должность главного тренера сборной России

- Мы будем рекомендовать Валерия Николаевича на должность главного тренера сборной, - цитирует Майгурова ТАСС.

Напомним, что правление Союза биатлонистов России в апреле уже рекомендовало Польховского на пост главного тренера сборной России по биатлону, который до этого момента занимал Анатолий Хованцев. Польховскому было поручено проработать и представить проект тренерского штаба на сезон 2020/21 в срок до 20 апреля 2020 года.

Однако позже глава СБР Владимир Драчев заявил о том, что не видит Польховского в роли главного тренера национальной команды, отметив, что специалист не будет рекомендован Министерству спорта РФ.