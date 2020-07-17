Источник: Малышко может завершить карьеру

Российский биатлонист Дмитрий Малышко готов завершить карьеру.

Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник в Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Сообщается, что Малышко еще не принял окончательного решения, но и не предоставил федерации плана подготовки к предстоящему сезону.

Напомним, 33-летний Малышко выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году в составе мужской эстафетной сборной. Но после того, как Евгения Устюгова дисквалифицировали за применение допинга, вся российская четверка была лишена наград.

Также Малышко является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете в Эстерсунде в 2019 году.