Биатлонист Сидоров, сломавший ключицу, был прооперирован

Тренер резервной сборной России Сергей Белозеров сообщил о состоянии здоровья 22-летнего биатлониста Евгения Сидорова, который на днях сломал ключицу.

Во время тренировки на классических роллерах на сборе в Рыбинске Ярославской области Сидоров не вписался в поворот и вылетел с трассы.

«Он был прооперирован в Москве после получения травмы, – заявил Белозеров в интервью «РИА Новости». – Первичный осмотр после операции у него назначен на первое сентября. То есть до этой даты он точно не появится на централизованной подготовке».

В минувшем сезоне Евгений выступил в трех гонках на этапах Кубка IBU. Его лучший результат – 76-е место.