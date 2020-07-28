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28 июля 17:46
автор: Виктор Шарафудинов

Биатлонист Сидоров, сломавший ключицу, был прооперирован

Спортсмен получил травму на сборе в Рыбинске.

Тренер резервной сборной России Сергей Белозеров сообщил о состоянии здоровья 22-летнего биатлониста Евгения Сидорова, который на днях сломал ключицу.

Во время тренировки на классических роллерах на сборе в Рыбинске Ярославской области Сидоров не вписался в поворот и вылетел с трассы.

«Он был прооперирован в Москве после получения травмы, – заявил Белозеров в интервью «РИА Новости». – Первичный осмотр после операции у него назначен на первое сентября. То есть до этой даты он точно не появится на централизованной подготовке».

В минувшем сезоне Евгений выступил в трех гонках на этапах Кубка IBU. Его лучший результат – 76-е место.

источник: «РИА Новости»
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