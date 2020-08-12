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12 августа 21:42

Дарья Домрачева выступила с призывами к белорусским силовикам

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем инстаграме призыв к белорусским «правоохранителям» остановить насилие в отношении своих сограждан.

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Дарья Домрачева выступила с призывами к белорусским силовикам
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем инстаграме призыв к белорусским «правоохранителям» остановить насилие в отношении своих сограждан.
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