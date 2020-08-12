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12 августа 21:42
Дарья Домрачева выступила с призывами к белорусским силовикам
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем инстаграме призыв к белорусским «правоохранителям» остановить насилие в отношении своих сограждан.
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Дарья Домрачева выступила с призывами к белорусским силовикам
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем инстаграме призыв к белорусским «правоохранителям» остановить насилие в отношении своих сограждан.
12.08.2020 21:42
Биатлон
Биатлонист Сидоров, сломавший ключицу, был прооперирован
Спортсмен получил травму на сборе в Рыбинске.
28.07.2020 17:46
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом
Супруга спортсмена госпитализирована.
27.07.2020 10:58
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Российский биатлонист Сидоров сломал ключицу на сборе в Рыбинске
В минувшем сезоне 22-летний спортсмен выступил в трех гонках Кубка IBU.
25.07.2020 15:10
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Личный тренер Малышко подтвердил информацию о том, что спортсмен может завершить карьеру
По итогам прошлого сезона спортсмен не попал в сборную России.
17.07.2020 14:26
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Малышко может завершить карьеру
По итогам прошлого сезона спортсмен не попал в сборную России.
17.07.2020 12:07
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Кандидатура Польховского одобрена СБР на пост главного тренера сборных команд
В четверг, 16 июля, состоялось первое заседание нового Правления Союза биатлонистов России.
16.07.2020 16:27
Биатлон
автор: Андрей Ефимов
Старых отсутствует на первом тренировочном сборе из-за проблем со спиной
Спортсменку ждет углубленное медицинское обследование.
13.07.2020 13:42
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Драчев «попрощался» с биатлоном (фото)
Чиновник возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) более двух лет.
13.07.2020 11:31
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Владимир Рощин: Не важно, кто находится во главе СБР, эта система нежизнеспособна
В минувшую субботу состоялась отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР).
13.07.2020 11:08
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
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