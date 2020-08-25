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25 августа 15:07

Александр Логинов: После ухода Фуркада интереса в гонках станет меньше

Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о решении француза Мартена Фуркада завершить карьеру.

- Интереса станет меньше после его ухода, это действительно было большое соперничество, - приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Фуркад объявил об окончании карьеры 13 марта. Заключительным стартом для биатлониста стала гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Напомним, что француз за свою карьеру завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Сочи, и три – на Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме этого, французский биатлонист является 13-кратным чемпионом мира, а также семикратным обладателем Кубка мира.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Александр Логинов: После ухода Фуркада интереса в гонках станет меньше
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