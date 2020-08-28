ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 августа 15:48
автор: Артур Гичунцев

Польховский возглавил сборную России

Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Новым главным тренером сборной России стал отечественный специалист Валерий Польховский. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«Есть четкая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части.

Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе – и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат», – сказал Польховский.

Ранее стало известно, что его кандидатуру рекомендовал состав СБР.

Добавим, что 67-летний тренер работал с женской сборной, занимал должность наставника основной команды, а также работал консультантом бывшего главы СБР Михаила Прохорова.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Amazon заказал 1800 электрических фургонов Mercedes-Benz для поставок по ЕвропеВ РУСАДА нашли кем заменить ГанусаФутбол нон-стоп. На что обратить внимание в матчах 5-го тура РПЛХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Польховский возглавил сборную России
Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.
28.08.2020 15:48
Биатлон
автор: Артур Гичунцев
Александр Логинов: После ухода Фуркада интереса в гонках станет меньше
Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о решении француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
25.08.2020 15:07
Биатлон
Анна Богалий: Польховский сможет навести порядок в сборной России
Специалист в третий раз возглавит национальную команду.
19.08.2020 16:39
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Бывший вице-президент СБР Алексашин умер после инсульта
Дмитрий Яковлевич был одним из основателей организации.
16.08.2020 16:48
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Дарья Домрачева выступила с призывами к белорусским силовикам
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем инстаграме призыв к белорусским «правоохранителям» остановить насилие в отношении своих сограждан.
12.08.2020 21:42
Биатлон
Биатлонист Сидоров, сломавший ключицу, был прооперирован
Спортсмен получил травму на сборе в Рыбинске.
28.07.2020 17:46
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом
Супруга спортсмена госпитализирована.
27.07.2020 10:58
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Российский биатлонист Сидоров сломал ключицу на сборе в Рыбинске
В минувшем сезоне 22-летний спортсмен выступил в трех гонках Кубка IBU.
25.07.2020 15:10
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Личный тренер Малышко подтвердил информацию о том, что спортсмен может завершить карьеру
По итогам прошлого сезона спортсмен не попал в сборную России.
17.07.2020 14:26
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Малышко может завершить карьеру
По итогам прошлого сезона спортсмен не попал в сборную России.
17.07.2020 12:07
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика