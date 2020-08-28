Польховский возглавил сборную России

Новым главным тренером сборной России стал отечественный специалист Валерий Польховский. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«Есть четкая инструкция Министерства спорта об обязанностях главного тренера. Будем по ней и работать. Там говорится как об организации тренировочного процесса, так и о методической части.

Все тренеры сборной должны работать в одном ключе, мы должны выдавать коллективный продукт. Нам всем нужно объединить усилия и работать вместе – и СБР, и ОКР, и Минспорта. Тогда будет результат», – сказал Польховский.

Ранее стало известно, что его кандидатуру рекомендовал состав СБР.

Добавим, что 67-летний тренер работал с женской сборной, занимал должность наставника основной команды, а также работал консультантом бывшего главы СБР Михаила Прохорова.