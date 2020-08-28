Валерий Польховский: Логинов как чемпион мира может позволить себе готовиться самостоятельно

Сегодня 28 августа Валерий Польховский был назначен новым главным тренером сборной России по биатлону. В интервью для пресс-службы СБР Валерий Николаевич прокомментировал подготовку чемпиона мира нынешнего года Александра Логинова к новому сезону.

«Александр – опытный спортсмен, и как чемпион мира может позволить себе готовиться самостоятельно, – отметил Польховский. – Болезнь его немного подкосила, но он уже делает втягивающую работу. Мы с ним уже встретились, обсудили, чем можем ему помочь со стороны СБР. Я уже попросил тренеров, чтобы они и Елисееву, и Логинову помогли на пристрелках и в работе на рубеже».

Напомним, что личный тренер Логинова Александр Касперович теперь работает со сборной Болгарии.