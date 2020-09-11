IBU рассчитывает провести все этапы Кубка мира в новом сезоне

Международный союз биатлонистов (IBU) в новом сезоне планирует провести все этапы Кубка мира.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
«IBU признает, что это очень трудное время. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить максимальное количество мероприятий, которые возможно провести, всегда гарантируя, что здоровье и благополучие спортсменов и всех заинтересованных сторон является нашим главным приоритетом», - сказал глава IBU Олле Далин.
Напомним, первый этап Кубка мира должен пройти в Финляндии с 27 по 29 ноября.
Полностью расписание Кубка мира выглядит следующим образом:
27-29 ноября 2020 года. Контиолахти (Финляндия)
30 ноября — 6 декабря 2020 года. Эстерсунд (Швеция)
7-13 декабря 2020 года. Хохфильцен (Австрия)
14-20 декабря 2020 года. Анси (Франция)
4-10 января 2021 года. Оберхоф (Германия)
11-17 января 2021 года. Рупольдинг (Германия)
18-24 января 2021 года. Антерсельва (Италия)
9-21 февраля 2021 года. Поклюка (Словения)
23 февраля — 1 марта 2021 года. Чемпионат мира. Пекин (Китай)
8-14 марта 2021 года. Нове-Место (Чехия)
16-21 марта 2021 года. Холменколлен (Норвегия).
Ранее стало известно, что в Кубке IBU были отменены ноябрьские и декабрьские этапы, а старт сезона был перенесен на январь 2021 года.