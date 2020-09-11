IBU рассчитывает провести все этапы Кубка мира в новом сезоне

Международный союз биатлонистов (IBU) в новом сезоне планирует провести все этапы Кубка мира.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«IBU признает, что это очень трудное время. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить максимальное количество мероприятий, которые возможно провести, всегда гарантируя, что здоровье и благополучие спортсменов и всех заинтересованных сторон является нашим главным приоритетом», - сказал глава IBU Олле Далин.

Напомним, первый этап Кубка мира должен пройти в Финляндии с 27 по 29 ноября.

Полностью расписание Кубка мира выглядит следующим образом: