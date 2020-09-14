Устюгов - о допинговом деле: До сих пор непонятно, что я доказываю

Российский биатлонист Евгений Устюгов, обвиняемый в нарушении антидопинговых правил, рассказал о том, как проходит разбирательство по его делу.

«Мой случай удивительный и уникальный. До сих пор непонятно, что я доказываю. Если говорить про второе дело (спортсмен обвиняется в употреблении оксандролона), то нет ни одной положительной пробы. Ни одной! О чем тут можно говорить и что доказывать? Что касается паспорта крови, то да, я добровольно сдавал ряд дополнительных анализов, по результатам которых в 2018 году IBU пришел к выводу об отсутствии оснований для выдвижения обвинений против меня, поскольку аномалии в паспорте объясняются генетически. Теперь же в отсутствие новых доказательств IBU кардинально изменили мнение по этому вопросу, что противоречит всем юридическим нормам и принципам. Мои западные адвокаты просто в шоке от того, что происходит. Но выбора у меня другого нет — буду бороться до победного конца», - цитирует биатлониста ТАСС.

Напомним, в феврале 2020 года Устюгов был признан виновным в употреблении запрещенного вещества (оксандролона).

Результаты спортсмена, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации. Таким образом, Россия лишилась победы в Сочи в мужской эстафетной гонке. Без золотых медалей Олимпийских игр-2014 остались Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.

Устюгов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая будет рассмотрена 20 октября.