ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 сентября 15:23
автор: Юрий Нечаев

Логинов может пропустить летний чемпионат России из-за травмы локтя

Соревнования пройдут в Тюмени.

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить летний чемпионат страны из-за травмы локтя.

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

«Единственная проблема — снова воспалившийся локоть. Надеюсь, что он пройдет, но вопрос об участии в чемпионате России пока открыт. Я предложил Саше отказаться от участия, но он сказал, что все будет нормально. Сейчас врач проводит с ним профилактическое лечение, а решение по стартам будем принимать ближе к делу», — рассказал Касперович News.ru.

Летний чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 17 по 23 сентября.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Suzuki представила свою версию универсала Toyota CorollaHuawei анонсировала беспроводную лазерную зарядку для смартфоновДэвис стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Логинов может пропустить летний чемпионат России из-за травмы локтя
Соревнования пройдут в Тюмени.
17.09.2020 15:23
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Питер в борьбе за Влашича, или Зачем «Зениту» лучший плеймейкер РПЛ?
Александр Касперович: Есть значительная угроза отмены этапов Кубка мира
Окончательное решение о проведении соревнований в ноябре и декабре Международный союз биатлонистов (IBU) примет в конце сентября.
17.09.2020 14:03
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Против бывшего президента СБР Кравцова возбудили уголовное дело
Начальника Центра спортивной подготовки сборных команд России обвиняют в растрате денежных средств в особо крупном размере.
17.09.2020 11:15
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Виктор Майгуров: Большая часть долга СБР перед IBU погашена
Россия ограничена в правах в Международном союзе биатлонистов с декабря 2017 года.
15.09.2020 16:20
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Устюгов - о допинговом деле: До сих пор непонятно, что я доказываю
Спортсмен дожидается решения CAS.
14.09.2020 07:18
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
IBU рассчитывает провести все этапы Кубка мира в новом сезоне
Соревнования должны стартовать 27 ноября.
11.09.2020 18:26
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Анатолий Хованцев: Видимо, моя карьера подходит к концу
В апреле заслуженный тренер СССР покинул сборную России.
09.09.2020 11:30
Биатлон
автор: Виктор Шарафудинов
Старший тренер сборной России Шашилов получил травму на тренировке
Специалист на несколько дней вынужден покинуть расположение национальной команды.
08.09.2020 16:10
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
CAS вновь отложил вынесение решения по делам российских биатлонисток
Вердикт ожидался в начале сентября.
08.09.2020 15:23
Биатлон
автор: Юрий Нечаев
Международный союз биатлонистов не планирует отменять первые этапы Кубка мира
Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырех этапов Кубка мира.
02.09.2020 11:41
Биатлон
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика