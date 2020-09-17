Логинов может пропустить летний чемпионат России из-за травмы локтя

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить летний чемпионат страны из-за травмы локтя.

Об этом сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

«Единственная проблема — снова воспалившийся локоть. Надеюсь, что он пройдет, но вопрос об участии в чемпионате России пока открыт. Я предложил Саше отказаться от участия, но он сказал, что все будет нормально. Сейчас врач проводит с ним профилактическое лечение, а решение по стартам будем принимать ближе к делу», — рассказал Касперович News.ru.

Летний чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 17 по 23 сентября.