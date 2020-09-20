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20 сентября 10:58
автор: Юрий Нечаев

Еслев стал председателем совета СБР

В совет входят представители всех региональных организаций.

Президент Федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев стал председателем совета Союза биатлонистов России (СБР).

Решение было принято на заседании совета 19 сентября в Тюмени, где в эти дни проходит летний чемпионат России.

«Возможно, Александр Иванович известен не многим болельщикам, но как президент региональной федерации он всегда активно участвовал в деятельности СБР — во время проведения конференций, в работе с уставом, на заседаниях тренерского совета. Наверное, поэтому его поддержало подавляющее большинство членов совета», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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Еслев стал председателем совета СБР
В совет входят представители всех региональных организаций.
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