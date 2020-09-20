Еслев стал председателем совета СБР

Президент Федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев стал председателем совета Союза биатлонистов России (СБР).

Решение было принято на заседании совета 19 сентября в Тюмени, где в эти дни проходит летний чемпионат России.

«Возможно, Александр Иванович известен не многим болельщикам, но как президент региональной федерации он всегда активно участвовал в деятельности СБР — во время проведения конференций, в работе с уставом, на заседаниях тренерского совета. Наверное, поэтому его поддержало подавляющее большинство членов совета», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.