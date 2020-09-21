Евгения Павлова: Судя по всему, я переболела коронавирусом

Евгения Павлова сообщила о том, что могла переболеть коронавирусом.

«Судя по всему, я переболела коронавирусом, – рассказала Павлова в интервью для телеканала «Матч ТВ». – 18 мая проснулась утром от озноба, все болело, поехала со сбора домой, легла спать, а следующие два дня температура была 37 и затем на две недели полностью пропало обоняние.

Затем через два дня заболела мама, у нее был просто кашель. Она сдала тест, тот показал коронавирус. И затем заболел мой парень Максим, у него три-четыре дня была просто температура. Мы с Максимом затем сдали тест на антитела – он показал их наличие. То есть, видимо, действительно переболели».