Латыпов стал лучшим в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Мужскую спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону выиграл Эдуард Латыпов. Дистанцию в 10 километров он преодолел с одним промахов за 25 минут и 32,7 секунды.
Показавший второй результат Петр Пащенко уступил Латыпову 1 минуту и 4,5 секунды с одним неточным выстрелом.
Третье место занял Максим Буртасов (+1:09,8 с безупречной стрельбой).
Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Мужчины
Спринт
1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 25.32,7 (1 промах)
2. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) – +1.04,5 (1)
3. Максим Буртасов (Новосибирская область) – +1.09,8 (0)
4. Матвей Елисеев (Москва/Мордовия) – +1.12,9 (1)
5. Александр Поварицын (Удмуртия) – +1.15,9 (1)
6. Илья Новопашин (Тюменская область) – +1.17,1 (0)…