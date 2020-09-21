Латыпов стал лучшим в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Мужскую спринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону выиграл Эдуард Латыпов. Дистанцию в 10 километров он преодолел с одним промахов за 25 минут и 32,7 секунды.

Показавший второй результат Петр Пащенко уступил Латыпову 1 минуту и 4,5 секунды с одним неточным выстрелом.

Третье место занял Максим Буртасов (+1:09,8 с безупречной стрельбой).

Тюмень

Чемпионат России по летнему биатлону

Мужчины

Спринт

1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 25.32,7 (1 промах)

2. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) – +1.04,5 (1)

3. Максим Буртасов (Новосибирская область) – +1.09,8 (0)

4. Матвей Елисеев (Москва/Мордовия) – +1.12,9 (1)

5. Александр Поварицын (Удмуртия) – +1.15,9 (1)

6. Илья Новопашин (Тюменская область) – +1.17,1 (0)…