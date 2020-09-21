Польховский сообщил, кто точно выступит на первых этапах Кубка мира

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, кто из российских биатлонистов гарантировал себе участие на первых этапах Кубка мира.

«Спортсменам, которые в прошлом году достойно выступали, а именно попали в топ-30 общего зачета, мы должны дать право поехать на первые этапы. Сейчас ограничились топ-30, в следующем году все будет зависеть от плотности результатов.

К той же Ларисе Куклиной, которая не выступила на летнем чемпионате России, никаких претензий нет. Она может спокойно готовиться дальше, место ей, можно сказать, забронировано», - цитирует наставника ТАСС.

Таким образом, на первых этапах сезона за мужскую команду точно выступят Александр Логинов, занявший седьмое место в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона, и Матвей Елисеев (15-е).

У женщин участие в соревнованиях себе гарантировали Екатерина Юрлова-Перхт (17), Светлана Миронова (23) и Лариса Куклина (21).