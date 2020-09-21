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21 сентября 13:44
автор: Юрий Нечаев

Польховский сообщил, кто точно выступит на первых этапах Кубка мира

В эти дни в Тюмени проходит летний чемпионат России.

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал, кто из российских биатлонистов гарантировал себе участие на первых этапах Кубка мира.

«Спортсменам, которые в прошлом году достойно выступали, а именно попали в топ-30 общего зачета, мы должны дать право поехать на первые этапы. Сейчас ограничились топ-30, в следующем году все будет зависеть от плотности результатов.

К той же Ларисе Куклиной, которая не выступила на летнем чемпионате России, никаких претензий нет. Она может спокойно готовиться дальше, место ей, можно сказать, забронировано», - цитирует наставника ТАСС.

Таким образом, на первых этапах сезона за мужскую команду точно выступят Александр Логинов, занявший седьмое место в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона, и Матвей Елисеев (15-е).

У женщин участие в соревнованиях себе гарантировали Екатерина Юрлова-Перхт (17), Светлана Миронова (23) и Лариса Куклина (21).

Первый этап Кубка мира должен пройти в конце ноября в финском Контиолахти.

источник: ТАСС
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