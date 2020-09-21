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21 сентября 13:55
автор: Юрий Нечаев

Александр Логинов: Правую руку могу использовать процентов на десять

В эти дни в Тюмени проходит летний чемпионат России.

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о травме локтя, которая мешает ему выступить на первенстве страны.

«Это правая рука. Травма мешает мне кататься, толкаться на лыжероллерах. Сейчас я даже если подключаю ее, то процентов на 10 и больше для равновесия. Поэтому я стараюсь ограничить нагрузку, надо восстановиться, чтобы можно было в октябре включиться полностью в работу. Как мне сказали, нужен покой. Скорее всего, пропускаю все гонки в Тюмени. В ближайшие дней 10 я полностью отойду от лыжероллеров, буду бегать кросс», - сказал спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сегодня главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Логинов выступит на первых этапах Кубка мира, так как по итогам прошлого сезона попал в топ-30 в общем зачете (россиянин занял седьмое место).

Первый этап Кубка мира должен пройти в конце ноября в финском Контиолахти.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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