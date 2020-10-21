Рассмотрение апелляции Устюгова в CAS отложено из-за коронавируса

Рассмотрение апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложено из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич.

«Слушание было отложено из-за всех ограничений, которые возникли в связи с пандемией. Пока новая дата не определена. На данный момент нет никакого понимания, когда это будет рассмотрено», - цитирует Панича РИА Новости.

Напомним, заседание по делу Устюгова должно было состояться 20 октября.

В феврале биатлонист был дисквалифицирован на два года за нарушения антидопинговых правил. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 были аннулированы.