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12 ноября 16:50

Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России на сборе в Ханты-Мансийске

Антон на 24 секунды опередил Евгения Гараничева.

В Ханты-Мансийске на сборе национальной команды России прошел контрольный масс-старт у мужчин.

Победителем гонки стал Антон Бабиков, допустивший один промах. Второе место с двумя неточными выстрелами занял Евгений Гараничев с отставанием в 24 секунды. Третьим финишировал Семен Сучилов, в пассиве которого оказалось пять промахов.

Ранее контрольный спринт у мужчин выиграл Гараничев. Перенесший коронавирус Петр Пащенко занял второе место, а Бабиков и Эдуард Латыпов поделили третье.

Александр Логинов и Матвей Елисеев гарантировали себе места в команде по итогам прошлого сезона. В стартах в Ханты-Мансийске они участия не принимали.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 28 ноября в финском Контиолахти.

Контрольные старты сборной России по биатлону

Ханты-Мансийск

Мужчины. Масс-старт

1. Антон Бабиков – 52:42 (1 промах)

2. Евгений Гараничев – 53:06 (2)

3. Семен Сучилов – 53:25 (5)

4. Игорь Малиновский – 53:32 (4)

5. Эдуард Латыпов – 53:49 (6)

6. Василий Томшин – 53:53 (4)

7. Карим Халили – 54:03 (3)

8. Алексей Петров – 54:09 (3)

9. Кирилл Бажин – 54:31 (4)

10. Дмитрий Иванов – 55:02 (3)

11. Рустам Каюмов – 55:41 (6)

источник: «Советский спорт»
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