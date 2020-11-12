Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России на сборе в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на сборе национальной команды России прошел контрольный масс-старт у мужчин.

Победителем гонки стал Антон Бабиков, допустивший один промах. Второе место с двумя неточными выстрелами занял Евгений Гараничев с отставанием в 24 секунды. Третьим финишировал Семен Сучилов, в пассиве которого оказалось пять промахов.

Ранее контрольный спринт у мужчин выиграл Гараничев. Перенесший коронавирус Петр Пащенко занял второе место, а Бабиков и Эдуард Латыпов поделили третье.

Александр Логинов и Матвей Елисеев гарантировали себе места в команде по итогам прошлого сезона. В стартах в Ханты-Мансийске они участия не принимали.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 28 ноября в финском Контиолахти.