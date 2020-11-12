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12 ноября 17:16

Союз биатлонистов России утвердил критерии отбора в национальную сборную

Первый этап Кубка мира нового сезона стартует 28 ноября.

Официальный сайт Союза биатлонистов России сообщил, что правление СБР утвердило критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира, а также чемпионаты мира и Европы.

На первые четыре этапа Кубка мира в Контиолахти и Хохфильцене состав участников (не более 7 мужчин, 7 женщин) будет сформирован главным тренером и старшими тренерами сборной команды из числа спортсменов, входящих в основной и резервный состав сборной России.

На пятый, шестой и седьмой этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию:

4 мужчины, 4 женщины по решению главного тренера и старших тренеров сборной по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира;

1 мужчина, 1 женщина по решению главного тренера и старших тренеров сборной по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира, на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»);

1 мужчина, 1 женщина, занимающие первое место в рейтинге Кубка России после 4-5 этапа Кубка России («Ижевской винтовки»);

1 мужчина, 1 женщина, набравшие наибольшее количество очков на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка») в трех гонках (спринт, спринт, индивидуальная гонка) и находятся в топ-15 общего рейтинга СБР.

На восьмой и девятый этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены по решению главного тренера и старших тренеров команд с учетом выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

На чемпионат мира 2021 года в словенской Поклюке в состав команды попадут 7 мужчин и 7 женщин по решению главного тренера и старших тренеров спортивных сборных команд с учетом выступления на Кубках мира и Кубках IBU.

На 10-й этап Кубка мира команда формируется по решению главного тренера и старших тренеров в количестве 6 мужчин и 6 женщин. Дополнительно включаются 2 мужчины и 2 женщины, занявшие с 1 по 10 место в общем зачете Кубка IBU.

На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет в Душники-Здруй (Польша) в состав сборной России будут включены 6 мужчин и 6 женщин по решению главного тренера и тренеров сборной России по итогам выступлений на этапах Кубка мира, Кубка IBU, а также чемпионы Европы 2020 года в индивидуальных олимпийских видах программы, которые имеют персональную дополнительную квоту.

Первый этап Кубка мира пройдет 28 и 29 ноября в финском Контиолахти.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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