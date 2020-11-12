Союз биатлонистов России утвердил критерии отбора в национальную сборную

Официальный сайт Союза биатлонистов России сообщил, что правление СБР утвердило критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира, а также чемпионаты мира и Европы.

На первые четыре этапа Кубка мира в Контиолахти и Хохфильцене состав участников (не более 7 мужчин, 7 женщин) будет сформирован главным тренером и старшими тренерами сборной команды из числа спортсменов, входящих в основной и резервный состав сборной России.

На пятый, шестой и седьмой этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию:

4 мужчины, 4 женщины по решению главного тренера и старших тренеров сборной по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира;

1 мужчина, 1 женщина по решению главного тренера и старших тренеров сборной по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира, на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»);