Дмитрий Васильев: Логинова облили грязью, а потом ждут от него извинений

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о травле российского биатлониста Александра Логинова.

«Зачем заниматься травлей? Подойдите и скажите: «Парень, ты себя повел некрасиво и что-то сделал не так. Давай вместе подумаем, как выйти из этой ситуации достойно, чтобы репутация биатлона не страдала». Так они налетели на него, как свора шакалов. Может, он и хотел бы извиниться и все объяснить, но после того что они устроили, я бы тоже не стал извиняться. Вы и так его облили грязью по полной, и после этого он им еще что-то должен. «Да пошли вы куда подальше», — я бы так сказал. Но он это своим молчанием им, собственно, и говорит», - цитирует Васильева News.ru.

Напомним, Логинов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Россиянин обвинялся в применении запрещенного препарата эритропоэтина.

Отбыв наказание, Александр вернулся в биатлон, но многие зарубежные спортсмены продолжали его критиковать за употребление допинга.

В прошлом сезоне Логинов занял седьмое место в Кубке мира.