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14 ноября 14:34
автор: Виктор Шарафудинов

Кайшева выиграла контрольный спринт национальной команды на сборе в Тюмени

Первый этап Кубка мира в финском Контиолахти стартует 28 ноября.

На сборе женской сборной России в Тюмени прошла первая контрольная тренировка.

Спринтерскую гонку выиграла Ульяна Кайшева, пройдя дистанцию за 22 минуты и 33 секунды с безупречной стрельбой.

Второй финишировала Лариса Куклина, отстав на четыре секунды с одним промахом. Третье место заняла Ирана Казакевич.

Контрольная тренировка сборной России по биатлону

Тюмень

Женщины. Спринт

1. Ульяна Кайшева – 22:33 (0 промахов)

2. Лариса Куклина – +0:04 (1)

3. Ирина Казакевич – +0:25 (1)

4. Анастасия Гореева – +0:31 (2)

5. Анастасия Егорова – +0:40 (0)

6. Екатерина Носкова – +0:49 (2)

7. Полина Шевнина – +0:54 (1)

7. Анастасия Халиуллина – +0:54 (1)

9. Евгения Павлова – +1:14 (3)

10. Татьяна Акимова – +1:18 (3)

11. Тамара Воронина – +1:38 (3)

12. Анастасия Поршнева – +1:43 (3)

13. Наталья Гербулова – +1:46 (3)

14. Елизавета Каплина – +1:48 (0)

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Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)

источник: «Советский спорт»
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