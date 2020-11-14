Кайшева выиграла контрольный спринт национальной команды на сборе в Тюмени

На сборе женской сборной России в Тюмени прошла первая контрольная тренировка.
Спринтерскую гонку выиграла Ульяна Кайшева, пройдя дистанцию за 22 минуты и 33 секунды с безупречной стрельбой.
Второй финишировала Лариса Куклина, отстав на четыре секунды с одним промахом. Третье место заняла Ирана Казакевич.
Контрольная тренировка сборной России по биатлону
Тюмень
Женщины. Спринт
1. Ульяна Кайшева – 22:33 (0 промахов)
2. Лариса Куклина – +0:04 (1)
3. Ирина Казакевич – +0:25 (1)
4. Анастасия Гореева – +0:31 (2)
5. Анастасия Егорова – +0:40 (0)
6. Екатерина Носкова – +0:49 (2)
7. Полина Шевнина – +0:54 (1)
7. Анастасия Халиуллина – +0:54 (1)
9. Евгения Павлова – +1:14 (3)
10. Татьяна Акимова – +1:18 (3)
11. Тамара Воронина – +1:38 (3)
12. Анастасия Поршнева – +1:43 (3)
13. Наталья Гербулова – +1:46 (3)
14. Елизавета Каплина – +1:48 (0)