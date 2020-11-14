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14 ноября 14:44
автор: Виктор Шарафудинов

Состав сборной России на первые этапы Кубка мира объявят 18 ноября

Мужчины завершили сборы в Ханты-Мансийске, а женщины завершают подготовку к сезону в Тюмени.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, когда будет объявлен состав национальной команды на Кубок мира.

Вот, что рассказал Польховский в интервью для телеканала «Матч ТВ»:

«Когда будет назван состав сборной России для участия в Кубке мира? После женских контрольных гонок в Тюмени. Они пройдут 14, 15 и 17 ноября. Мужчины в Ханты-Мансийске уже отбегали, по ним многое ясно, но объявить решили всех вместе 18-го числа».

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28 и 29 ноября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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