Состав сборной России на первые этапы Кубка мира объявят 18 ноября

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, когда будет объявлен состав национальной команды на Кубок мира.

Вот, что рассказал Польховский в интервью для телеканала «Матч ТВ»:

«Когда будет назван состав сборной России для участия в Кубке мира? После женских контрольных гонок в Тюмени. Они пройдут 14, 15 и 17 ноября. Мужчины в Ханты-Мансийске уже отбегали, по ним многое ясно, но объявить решили всех вместе 18-го числа».

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28 и 29 ноября.