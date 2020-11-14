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14 ноября 14:56
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Польховский: Если правильно все спланировать, можно готовиться и России, без выезда за рубеж

Пандемия коронавируса внесла коррективы в подготовку биатлонистов к сезону-2020/21.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о подготовке национальной команды в нынешнее межсезонье.

В нынешнем году все предсезонные сборы впервые за долгое время прошли в России.

«Каковы плюсы и минусы? Не столько минусы, сколько сложности, – отметил Польховский в интервью для «Матч ТВ». – Главная из них – пандемия. Требовалось учитывать обстоятельства при планировании тренировочного процесса и логистики, чтобы оградить спортсменов от лишних контактов. Отдельное проживание, отдельное питание.

Кто-то тренировался в Сочи, кто-то на Семинском перевале в Алтайских горах. Юниорская команда и сейчас там, Семинский перевал – история нашей среднегорной подготовки. Есть в наработке Хмелевские озера выше Красной Поляны. Если правильно все спланировать, можно готовиться и в России, без выезда за рубеж. Форму наши условия набрать позволяют.

Что касается лыж, то мы искали фирмы, у которых можно приобрести смазку без фтора, уже есть неплохая апробация. Но понимали: быстро перестроить весь мировой биатлон не получится. Одна из компаний, производящих смазку, закупила фторосодержащего сырья на 800 тысяч евро. Ясно, что такие убытки в наше время никто не осилит, нужен более плавный переход. В итоге все оставили как есть. Дальше видно будет.

Согласно рекомендациям, требовалось обесфторить вообще все: лыжи, палки, чехлы, траки, ботинки, комбинезоны. Но в один присест такое невозможно. Тем более что прибор для определения содержания фтора, насколько я понимаю, не доведен до ума».

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28 и 29 ноября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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