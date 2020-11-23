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23 ноября 13:27
автор: Юрий Нечаев

Евгений Гараничев: Психологически обстановка, вызванная коронавирусом, конечно же, давит

Кубок мира по биатлону стартует в следующие выходные.

Российский биатлонист Евгений Гараничев признался, что серьезно относится к пандемии коронавируса.

«Психологически обстановка, конечно же, давит. Я переживаю не столько за себя, сколько за семью. Ведь если, допустим, я заболею, пусть даже бессимптомно, могу передать вирус кому-то другому. Я очень серьезно к этому отношусь. Даже если надо в магазин за продуктами заехать, только в маске, только в перчатках. Где-то мы, естественно, перестраховываемся, здороваемся друг с другом только в перчатках, но вся эта ситуация сейчас такова, что лучше перестраховаться. Во всяком случае, косых взглядов из-за того, что с кем-то не поздоровался за руку, я пока не ловил», — сказал Гараничев RT.

Добавим, что в ближайшие выходные в Финляндии стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования в Контиолахти пройдут с 28 по 29 ноября.

источник: Russia Today
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