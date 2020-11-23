Анна Богалий: Мы должны радоваться тому факту, что сезон не будет отменен из-за коронавируса

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась ожиданиями от нового биатлонного сезона, который начнется в конце ноября.

– Мы можем только радоваться тому, что спортсменам дают возможность выступать и не отменяют сезон в целом. Нынешний регламент – лучший вариант, который можно придумать, а тяжело сейчас всем.

Я надеюсь, что наши ребята все-таки переболели в легкой форме, смогут восстановиться и уже в этом сезоне реализовать ту работу, которая была проделана летом и осенью. При этом я уверена, что сезон будет богат на сюрпризы. Хотелось, чтобы они были положительными для нашей сборной, – цитирует Богалий News.ru.

Напомним, что новый сезон стартует 28 ноября. Первые этапы Кубка мира пройдут в финском Контиолахти.