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23 ноября 16:45

Стали известны составы женской и мужской сборных Франции на первый этап Кубка мира

Первые соревнования нового сезона должны состояться 28 ноября.

Тренерский штаб сборной Франции назвал имена спортсменов, которые будут представлять национальную командe на первом этапе Кубка Мира, который пройдет с 28-го по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия).

Мужcкая команда: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Мартен Перрилла-Боттони.

Женская команда: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Жюлия Симон.

Напомним, что в прошлом сезоне мужская сборная Франции заняла второе место в общем зачете Кубка наций, набрав 7885 очков. Женская команда расположилась на третьей строчке (7058 очков).

источник: «Советский спорт»
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