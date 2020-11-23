Стали известны составы женской и мужской сборных Франции на первый этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной Франции назвал имена спортсменов, которые будут представлять национальную командe на первом этапе Кубка Мира, который пройдет с 28-го по 29 ноября в Контиолахти (Финляндия).

Мужcкая команда: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен, Мартен Перрилла-Боттони.

Женская команда: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Жюлия Симон.

Напомним, что в прошлом сезоне мужская сборная Франции заняла второе место в общем зачете Кубка наций, набрав 7885 очков. Женская команда расположилась на третьей строчке (7058 очков).