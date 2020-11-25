Сборная России в полном составе изолирована из-за коронавируса

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что команда в полном составе изолирована из-за коронавируса.

«Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно.

Мы, конечно, в шоке. Со стороны СБР был максимально безопасно обеспечен переезд команды в Финляндию. Проводили тестирование по три, по пять раз. 19 ноября были сделаны последние тесты, то есть мы были уверены, что все будет хорошо», ‑ цитирует Польховского РИА Новости.

Напомним, с 28 по 29 ноября в финском Контиолахти состоится первый этап Кубка мира сезона-2020/21.