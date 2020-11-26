Положительный тест на коронавирус в сборной России сдал Бабиков, а также двое врачей и массажист

Союз биатлонистов России на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с коронавирусом в национальной команде страны.

Вот, что сказано в сообщении СБР:

«Стали известны результаты первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира по биатлону. Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды: Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

По состоянию на утро четверга в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах. В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19. Часть команды должна пройти их 27 ноября, оставшиеся – на следующий день».

Финский Контиолахти примет два первых этапа Кубка мира – соответственно 28-29 ноября и с 3 по 6 декабря.