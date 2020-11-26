Бабиков и Гараничев пропустят этап Кубка мира в Контиолахти

Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила о том, что мужская национальная команда не сможет рассчитывать на Антона Бабикова и Евгения Гараничева на первом этапе сезона-2020/21 в Контиолахти (Финляндия).
По информации источника, Бабиков пропустит старт соревнований из-за положительного теста на Covid-19, который он сдал 24 ноября. Гараничев получил отрицательные результаты тестирования, однако также будет изолирован из-за того, что является соседом Антона по комнате.
27 и 28 ноября будут проведены повторные тесты на коронавирус.
Первые соревнования нового сезона должны состояться 28 ноября.
Со сборной России по биатлону снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и Гараничев ⚡️ pic.twitter.com/qLCRjxDO4z— Биатлон России (@russianbiathlon) November 26, 2020
источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева