Александр Касперович: Логинов соблюдает все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом

Наставник сборной Болгарии, а также личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российской сборной.

– Еще когда началась эта ситуация в Алдане, мы с Сашей приняли решение, что ему не стоит принимать участие в контрольных стартах и ехать в автобусе с командой на Кубок мира в Финляндию. Он очень дисциплинированный парень и соблюдал все меры предосторожности. Я даже не хочу лишний раз рисковать и контактировать с ним лично, – цитирует Касперовича News.ru.

Ранее Союз Биатлонистов России сообщил о том, что партнер Логинова по команде Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус и пропустит первый этап Кубка мира в Контиолахти, запланированный на 28-29 ноября.

Также в соревнованиях не примет участие Евгений Гараничев.