Бабиков выступит в спринте на втором этапе Кубка мира, если сдаст отрицательный тест на коронавирус

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что Антон Бабиков заявлен для участия в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира.

«Антон заявлен на гонку. Но ему необходимо получить отрицательный тест. Ждем», - цитирует Польховского ТАСС.

Напомним, Бабиков сдал положительный тест на коронавирус за три дня до старта первого первого этапа Кубка мира в Контиолахти. Очередную проверку россиянин прошел рано утром 2 декабря, но результаты ее в настоящий момент не пришли.

Добавим, что второй этап Кубка мира также пройдет в Финляндии с 3 по 6 декабря. На четверг запланированы спринтерские гонки у мужчин и женщин.