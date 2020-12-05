Александр Тихонов: Мне жалуются на трескотню Губерниева. Российскому биатлону «канделаки»

Александр Тихонов, в прошлом занимавший пост президента Союза биатлонистов России, считает, что интервью после гонок приносят вред российским биатлонистам.

«Уже все говорят, что послефинишные интервью – это дикий маразм Губерниева, Трифанова и Занина, – написал Тихонов на своем сайте. – Куда вы лезете, когда спортсмены расстроены. Они так расстроены, что не могут собраться собраться с мыслями, а из-за неосторожной фразы они уже психологически вывели из равновесия сначала Кайшеву, а потом Павлову. Это просто команда болванов.

Мне звонят многие любители биатлона, которые жалуются не безграмотную трескотню Губерниева, который собирает все в кучу. Причем тут отношения Вирер и Виттоцци? Какое твое собачье дело? Разберись в том, что творится в российском биатлоне, но тебе не дано.

Раньше говорили, что биатлону «кирдык», то есть полный провал, а теперь говорят, что российскому биатлону «канделаки». Я с ними полностью согласен. Эта дама считает, что Губерниев принес огромную популярность российскому биатлону. Она бы почитала комментарии болельщиков под своими заявлениями и заявлениями Губерниева. 90 % уже плюется от такой работы.

Неужели вам, госпожа Канделаки, все равно, как в России относятся к таким комментариям? Дима, ты брал уроки вокала, пробовал петь, но после твоего пения вся страна спала с открытыми глазами.