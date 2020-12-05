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05 декабря 23:29
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Тихонов: Мне жалуются на трескотню Губерниева. Российскому биатлону «канделаки»

Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал телеканал «Матч ТВ».

Александр Тихонов, в прошлом занимавший пост президента Союза биатлонистов России, считает, что интервью после гонок приносят вред российским биатлонистам.

«Уже все говорят, что послефинишные интервью – это дикий маразм Губерниева, Трифанова и Занина, – написал Тихонов на своем сайте. – Куда вы лезете, когда спортсмены расстроены. Они так расстроены, что не могут собраться собраться с мыслями, а из-за неосторожной фразы они уже психологически вывели из равновесия сначала Кайшеву, а потом Павлову. Это просто команда болванов.

Мне звонят многие любители биатлона, которые жалуются не безграмотную трескотню Губерниева, который собирает все в кучу. Причем тут отношения Вирер и Виттоцци? Какое твое собачье дело? Разберись в том, что творится в российском биатлоне, но тебе не дано.

Раньше говорили, что биатлону «кирдык», то есть полный провал, а теперь говорят, что российскому биатлону «канделаки». Я с ними полностью согласен. Эта дама считает, что Губерниев принес огромную популярность российскому биатлону. Она бы почитала комментарии болельщиков под своими заявлениями и заявлениями Губерниева. 90 % уже плюется от такой работы.

Неужели вам, госпожа Канделаки, все равно, как в России относятся к таким комментариям? Дима, ты брал уроки вокала, пробовал петь, но после твоего пения вся страна спала с открытыми глазами.

Также я не понимаю, почему в этом безликом тренерском коллективе никто не встанет на защиту спортсменов, никто не возразит. Второй год над ними издеваются. В шоке не только наша страна, но и за рубежом.

Конечно, когда главный тренер такой мошенник, как Польховский, у которого, кроме интриг, в жизни ничего нет, ждать грамотного анализа в биатлоне не стоит. Но обращусь к остальным тренерам, встаньте на сторону ребят, оградите их от этих балбесов и не давайте им лишнего повода издеваться над командой».

источник: Официальный сайт Александра Тихонова
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