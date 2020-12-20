Латыпов примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выступит в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

– Латыпов бежит биатлонный масс-старт, он первый был запасной, снялся норвежец Бьентегорд! – написал комментатор.

Отметим, что в гонке примут участие еще три представителя России – Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Соревнование состоится сегодня, 20 декабря, в 14:00 мск.