Назван состав сборной России на январские этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной России определил заявку национальной команды на январские этапы Кубка мира.

Так, в список вошли: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

Как сообщает пресс-служба СБР, еще шестеро биатлонистов будут определены по специальным критериям отбора.

Напомним, с 8 по 10 и с 13 по 17 января пройдут два этапа в Оберхофе. Еще один этап пройдет в Антхольце с 21 по 24 января.