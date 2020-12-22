Фуркад обошел Мбаппе в голосовании за лучшего спортсмена Франции 2020 года

Биатлонист Мартен Фуркад победил в голосовании за звание лучшего французского спортсмена в 2020 году.

Как сообщает RTL France, Фуркад набрал 22% голосов, опередив нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе (21%) и велосипедиста бельгийской команды Deceuninck-Quick Step Джулиана Алафилиппа (18%).

Отмечается, что среди спортсменок победу одержали полузащитник «Лиона» Эжени Ле Соммер и фристайлистка Перрин Лаффон, набравшие по 18% голосов. Третье место в голосовании заняла защитник «Лиона» и сборной Франции Венди Ренар (14%).

Самым значительным событием этого года для французов стала авария пилота «Формулы-1» Ромена Грожана (27%) на Гран-при Бахрейна.