Логинов будет готовиться январским этапа Кубка мира отдельно от сборной России

Чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов будет готовиться к январским этапам Кубка мира по биатлону отдельно от сборной России.

Как сообщил ТАСС Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет Логинов, Александр будет тренироваться дома в Саратове и пропустит тренировочный сбор национальной команды в Сочи.

Стоит напомнить, что Логинов готовился к нынешнему сезону самостоятельно и в девяти личных гонках Кубка мира в ноябре и декабре ни разу не поднялся выше десятого места.

В январе немецкий Оберхоф примет два этапа Кубка мира (с 8 по 10 января и с 13-го по 17-е). С 21 по 24 января соревнования пройдут в итальянском Антхольце-Антерсельве.