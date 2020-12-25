Олег Матыцин: Одного рецепта, что делать с российским биатлоном, я дать не могу

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал неудачное выступление российских биатлонистов.

«Надо провести серьезный анализ, понять причины, почему это произошло. Конечно, это системные ошибки в подготовке. Речь надо вести о квалификации тренеров, работающих с командной, функционале спортсменов. Одного рецепта, что делать с российским биатлоном, чтобы прервать этот тяжелый период, я дать не могу», - передает слова министра ТАСС.

Напомним, за четыре этапа Кубка мира в текущем сезоне биатлонисты сборной России ни разу не смогли попасть на пьедестал. С учетом прошлого сезона безмедальная серия российских спортсменов достигла 39 гонок.

Более того, в текущем сезоне в индивидуальных стартах только Александр Логинов смог попасть в первую десятку.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 8 по 10 января 2021 года.