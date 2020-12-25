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25 декабря 14:46
автор: Юрий Нечаев

Стрельцов - о победе на «Ижевской винтовке»: Лыжи работали очень хорошо

27 декабря мужчины побегут спринт.

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов, ставший победителем индивидуальной гонки в рамках «Ижевской винтовки», отметил отличную работу сервисной бригады.

«Я доволен гонкой, очень понравилось, как сработал сервис, поэтому лыжи работали хорошо. На рубеже немного помешал ветер, но для победы этого оказалось достаточно», - цитирует спортсмена News.ru.

Напомним, Стрельцов преодолел дистанцию в 20 км за 53 минуты 28,6 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Второе место занял Дмитрий Шамаев из Удмуртской республики, третье - Илья Гаврилов из Москвы.

источник: News.ru
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