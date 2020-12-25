Норвежские и французские биатлонисты не вошли в состав участников «Рождественской гонки»

«Рождественская гонка», из-за пандемии коронавируса перенесенная этой зимой из Гельзенкирхена в Рупольдинг, состоится в понедельник без участия французских и норвежских биатлонистов.

Окончательный список участников:

Россия: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Германия: Дениз Херрман и Бенедикт Долль.

Германия 2: Франциска Пройс и Симон Шемп.

Италия: Доротея Вирер и Лукас Хофер.

Чехия: Маркета Давидова и Михал Крчмар.

Австрия: Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард

Украина: Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

Швеция: Элизабет Хегберг и Турстейн Стенерсен.

Швейцария: Лена Хекки и Себастьян Штальдер.

Белоруссия: Динара Алимбекова и Антон Смольский.

Напомним, что «Рождественская гонка» проводилась в Рупольдинге до 2001 года, после чего мероприятие переместилось в Гельзенкирхен на арену «Шальке».