Норвежские и французские биатлонисты не вошли в состав участников «Рождественской гонки»

«Рождественская гонка», из-за пандемии коронавируса перенесенная этой зимой из Гельзенкирхена в Рупольдинг, состоится в понедельник без участия французских и норвежских биатлонистов.
Окончательный список участников:
Россия: Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Германия: Дениз Херрман и Бенедикт Долль.
Германия 2: Франциска Пройс и Симон Шемп.
Италия: Доротея Вирер и Лукас Хофер.
Чехия: Маркета Давидова и Михал Крчмар.
Австрия: Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард
Украина: Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.
Швеция: Элизабет Хегберг и Турстейн Стенерсен.
Швейцария: Лена Хекки и Себастьян Штальдер.
Белоруссия: Динара Алимбекова и Антон Смольский.
Напомним, что «Рождественская гонка» проводилась в Рупольдинге до 2001 года, после чего мероприятие переместилось в Гельзенкирхен на арену «Шальке».