Воронина выиграла спринт на этапе Кубка России

Уроженка Свердловской области Тамара Воронина показала лучший результат в рамках спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка России.
25-летняя биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту и 56,9 секунды.
На второй позиции расположилась Наталья Гербулова из Красноярского края, а замкнула тройку лучших Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югра.
Кубок России. Четвёртый этап.
Женщины. Спринт
1. Тамара Воронина (Свердловская обл.) – 21.56,9 (0 промахов)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) – +9,1 (0)
3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – +22,5 (2)
4. Анастасия Егорова (Мурманская обл.) – +31,7 (1)
5. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) – +53,5 (1)
6. Валерия Васнецова (Пермский край) – +56,4 (2)…
8. Виктория Сливко (Тюменская обл.) – +57,3 (1)…
25. Анастасия Кайшева (Республика Удмуртия) – +2.18,1 (3)…
32. Полина Шевнина (Московская обл.) – +3.02,3 (6).