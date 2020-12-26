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26 декабря 14:38
автор: Артур Гичунцев

Воронина выиграла спринт на этапе Кубка России

Турнир проходит в Чайковском.

Уроженка Свердловской области Тамара Воронина показала лучший результат в рамках спринтерской гонки на четвёртом этапе Кубка России.

25-летняя биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту и 56,9 секунды.

На второй позиции расположилась Наталья Гербулова из Красноярского края, а замкнула тройку лучших Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югра.

Кубок России. Четвёртый этап.

Женщины. Спринт

1. Тамара Воронина (Свердловская обл.) – 21.56,9 (0 промахов)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) – +9,1 (0)

3. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) – +22,5 (2)

4. Анастасия Егорова (Мурманская обл.) – +31,7 (1)

5. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) – +53,5 (1)

6. Валерия Васнецова (Пермский край) – +56,4 (2)…

8. Виктория Сливко (Тюменская обл.) – +57,3 (1)…

25. Анастасия Кайшева (Республика Удмуртия) – +2.18,1 (3)…

32. Полина Шевнина (Московская обл.) – +3.02,3 (6).

источник: «Советский спорт»
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