Семен Сучилов: Вся команда бежит плохо. Думаю, тренеры убедились уже, что дело не в спортсменах

Российский биатлонист Семен Сучилов пообщался с журналистами после своей победы в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

Ранее Семен выступил на двух стартовых этапах Кубка мира в финском Контиолахти, но был выведен из состава национальной команды решением тренерского штаба из-за неудачных результатов.

«Если взять мой дебют на Кубке мира три года назад, то там я не мог передвигаться из-за стресса, – цитирует Сучилова News.ru – А в этом году меня спрашивали о самочувствии, а я отвечал: «Еду нормально, чувствую себя хорошо, работаю». Если смотреть динамику скорости, то у нас она одинаковая с лидерами, но ниже. Мы начинаем, проигрывая 20-30 секунд, на втором круге то же самое, а на третьем мы не проигрываем себе самим, но проигрываем лидерам. То есть мы на каждом круге проигрываем им стабильно. С чем это связано, не могу объяснить. Здесь, может быть, бежится легче, но я не бегу здесь быстрее, чем там. Если бы они сюда приехали, мы бы могли с ними сравниться, я бы ответил.

Обидно ли, что сразу после Контиолахти отправили домой и не дали больше шансов? Тренерам и руководству виднее. Вообще, мы начали отбираться еще с летних контрольных и летнего чемпионата России. Контрольные бегали каждый месяц, и я на всех стартах был в числе лидеров.

Потом приехали в Европу, и я заметил, что вся команда бежит плохо, а мы чуть хуже, поэтому тренеры решили, что надо что-то делать. Привезли других парней, но они показали то же самое. Думаю, убедились уже, что «шашкой махать» не стоит и дело вовсе не в спортсменах.