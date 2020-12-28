Сучилов выиграл вторую спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке»

Семен Сучилов выиграл вторую спринтерскую гонку в рамках «Ижевской винтовки».
Победитель преодолел дистанцию в 10 км за 29 минут 49,2 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.
Второе место занял Евгений Сидоров, уступивший Сучилову 23,2 секунды. На третьем месте Кирилл Стрельцов и Евгений Идинов, показавшие одинаковое время.
«Ижевская винтовка»
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) — 27.49,2 (1 промах)
2. Евгений Сидоров (Ленинградская область) +23,2 (1)
3. Кирилл Стрельцов (Московская область) — +37,1 (1)
3. Евгений Идинов (Тюменская область) — +37,1 (0)…